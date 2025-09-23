Superbike, Barbier “Circuito di Aragon tra i più aggressivi sui pneumatici”

ROMA (ITALPRESS) – Il Mondiale Fim superbike si sposta in Spagna per l’Aragon Round, in programma dal 26 al 28 settembre sul circuito di MotorLand Aragon. L’asfalto del tracciato, rinnovato nel 2024, ha mostrato l’anno scorso di essere piuttosto aggressivo nei confronti dei pneumatici. Per questo motivo, Pirelli si affida a due soluzioni posteriori in mescola soft, che offrono una buona resistenza all’usura: la SC0 di gamma e la sua evoluzione di sviluppo E0125, che mantiene la stessa mescola ma presenta una carcassa innovativa progettata per offrire maggiore stabilità e costanza di prestazione. Quest’ultima è già stata utilizzata in occasione dei round corsi a Portimao e Balaton Park.

In risposta alla severità del rinnovato asfalto di Aragon, anche la soluzione posteriore riservata a prove, qualifica e Superpole Race è diversa dal solito: al posto dell’extrasoft SCQ, verrà proposta la supersoft di sviluppo E0126, già ben conosciuta dai piloti del WorldSBK, che l’hanno impiegata in cinque round quest’anno. Anche per la classe WorldSSP l’allocazione posteriore è orientata verso soluzioni più resistenti all’usura. La soft SC0 è l’opzione più morbida disponibile, affiancata dalla media SC1. Per l’anteriore, in entrambe le classi, sono disponibili le opzioni SC1 e SC2.

“Il circuito di Aragon è tra i più aggressivi sui pneumatici, in particolare dopo la riasfaltatura effettuata nel 2024, quindi, come già accaduto lo scorso anno, proponiamo un’allocazione orientata a una maggiore protezione dall’usura – spiega Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli – Grazie all’introduzione della nuova carcassa, che ha permesso un importante passo avanti in termini di prestazione e costanza su tutte le specifiche a cui è stata applicata, siamo in grado di offrire ai piloti del WorldSBK opzioni valide sia a livello di performance pura sia di costanza, anche su un tracciato severo come il Motorland Aragón. La extrasoft SCQ, solitamente opzione posteriore di riferimento per qualifiche e Superpole Race, sarà qui sostituita dalla supersoft E0126, versione di sviluppo della SCX di gamma”.

“Non si tratta di un impiego totalmente inedito per questa specifica, a Misano e Magny-Cours è già risultata la più scelta anche per la Superpole Race. Per Gara1 e Gara2, i piloti potranno scegliere tra due soluzioni soft: la SC0 di gamma e la sua evoluzione di sviluppo E0125. Al di là delle statistiche di utilizzo, ciò che oggi ci colpisce maggiormente sono i feedback estremamente positivi ricevuti dai piloti: entrambe le soluzioni di sviluppo sono così apprezzate da diventare, nei round in cui sono presenti, la scelta immediata già dai primi turni del weekend. Il circuito di Aragón, con la severità del suo asfalto, sarà quindi un ottimo banco di prova per le nuove soluzioni di sviluppo e ci permetterà di raccogliere ulteriori informazioni e dati sul loro comportamento e sulla loro efficacia”, conclude Barbier.

– Foto Ufficio Stampa Pirelli –

