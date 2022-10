MILANO (ITALPRESS) – Stupore, selfie, video e tanta allegria. Moltissimi milanesi che oggi sono transitati nel centro della città o hanno le linee della metropolitana hanno incontrato sui vagoni, nelle banchine e nelle principali stazioni, un gruppo di suore davvero speciali. In un mix a base di incredulità e imbarazzo, le persone si chiedevano perchè quelle suore tra un balletto e mille sorrisi, con un giornale che ritraeva in prima pagina una consorella, si avvicinassero ai cittadini, salvo poi capire che tutto era tutto ruotava intorno alla presentazione di Sister Act, il musical che andrà in scena al teatro Nazionale di Milano da giovedì prossimi 13 ottobre fino al 7 gennaio. “Con questo flash mob – spiega Matteo Forte, amministratore delegato di Stage Entertainment, multinazionale americana produttrice di spettacoli live e direttore dei Teatri Nazionale e Lirico di Milano – abbiamo pensato di rendere ancora più attuale e giovane la nostra proposta di Musical. Stare in mezzo alla gente è il modo migliore per invitarli a vedere uno spettacolo che è un ‘evergreen’ e che promette già molto bene”. “Uno dei motivi che ci ha spinto a proporre Sister Act per la stagione 2022/23 – continua Forte – è proprio quello di offrire un’occasione di svago. Il nostro musical è sinonimo di puro divertimento che vuole contribuire a offrire un piacevole momento di spensieratezza”. L’allestimento sarà completamente nuovo, la regia di Chiara Noschese, le coreografie di Nadia Scherani e la direzione musicale di Andrea Calandrini. Interpretata da Gloria Enchil, Deloris Van Cartier, è una scatenata cantante di night e, suo malgrado, la scomoda testimone di un omicidio. Per proteggerla la polizia la mette al sicuro in un convento. Travestita da suora e costretta ad una condotta che non le si addice, faticherà non poco per adattarsi alle rigide regole di comportamento imposte dalla rigorosissima Madre superiora, ma finirà per conquistare tutti, trasformando uno stonato coro di suore in un fenomeno musicale.(ITALPRESS).

Photo credits: ufficio stampa Teatro Nazionale Milano