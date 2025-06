di Stefano Vaccara

NEW YORK (ITALPRESS) – Una domenica mattina di fine giugno il Javitz Center di Manhattan si è acceso di tricolore grazie all’inaugurazione del padiglione italiano al New York Summer Fancy Food Show 2025, uno degli appuntamenti più attesi dell’agroalimentare negli Stati Uniti. A tagliare simbolicamente il nastro è stato Roberto Baggio, icona mondiale del calcio, affiancato dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida e dal direttore dell’Agenzia ICE Matteo Zoppas.

“Ruberò solo tre secondi, ma voglio ringraziarvi per essere qui e per avermi dato questa opportunità. È un onore essere tra le eccellenze italiane che portano il nostro Paese ai vertici”, ha detto Baggio, affiancato dalla figlia Valentina, tra gli applausi dei presenti. L’ex numero 10, visibilmente emozionato, ha ricevuto il titolo di “Ambasciatore della qualità italiana e della candidatura della cucina italiana a patrimonio UNESCO”.

Il ministro Lollobrigida lo ha definito “non solo un grande calciatore, ma un grande uomo”, lodando il suo impegno per l’ambiente, la famiglia e la difesa dell’identità italiana.

Il ministro ha sottolineato l’importanza strategica del mercato statunitense per il made in Italy agroalimentare: “Esportiamo molto bene negli Stati Uniti e vogliamo continuare a farlo. Le politiche tariffarie non giovano a nessuno. I prodotti italiani qui vengono rivenduti fino a tre-quattro volte il prezzo iniziale: creano ricchezza e posti di lavoro anche in America”.

Lollobrigida ha poi rilanciato lo stile di vita italiano come modello di benessere: “Viviamo in media sette anni e mezzo in più rispetto agli americani. Il nostro segreto? Qualità della vita e dell’alimentazione”.

Il momento clou della cerimonia è stato il taglio di una cassata siciliana monumentale a forma di Italia, realizzata dal celebre maestro pasticcere Nicola Fiasconaro. Alla presenza di Baggio, Lollobrigida, Zoppas, del Console Generale Fabrizio Di Michele e altre autorità, ogni regione italiana è stata simbolicamente rappresentata e “gustata” dai presenti. “Strepitosa, rappresentativa del gusto e dell’eccellenza italiana”, è stato il commento unanime.

Matteo Zoppas, direttore dell’Agenzia ICE, ha ricordato che il Summer Fancy Food è “l’evento più importante del Nord America per il settore”, e ha ribadito l’impegno dell’Italia nel promuovere le sue imprese: “Siamo qui per connettere produttori italiani con acquirenti da tutto il mondo, in particolare dagli Stati Uniti e dal Canada”.

In un’atmosfera festosa ma densa di significato, il padiglione italiano, ancora una volta il più esteso e più ricercato al Javitz Center, mostra come cibo, cultura e diplomazia possano fondersi in un’unica grande narrazione. Con la leggenda del calcio italiano come testimonial, l’Italia ha ribadito il suo ruolo di “superpotenza della qualità”, per candidarsi a prima potenza del mondo in quanto al gusto, la passione e lo stile.

