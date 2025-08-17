Sui social sentiment positivo del 69% per Pippo Baudo

ROMA (ITALPRESS) – Dopo la diffusione della notizia della scomparsa dello storico conduttore televisivo ieri sera, le parole “Pippo Baudo” hanno generato un sentiment in rete largamente positivo, due utenti su tre hanno manifestato in modo evidente le loro emozioni di vicinanza e affetto che hanno generato un mood positivo del 69%. Lo evidenzia Arcadia in un report “Instant Mood”.

Tra i temi ricorrenti figurano il calore umano di Baudo, il suo ruolo di figura culturale, la sua influenza sullo sviluppo dell’intrattenimento italiano, con aneddoti sulla sua gentilezza e generosità. La nuvola delle prime 25 emoji più utilizzate dagli utenti da ieri sera a questa mattina, sintetizza la quintessenza dello stato emotivo degli italiani: le mani congiunte, in segno di preghiera, il cuore spezzato e la faccina che piange, simboli del dolore, e il televisore, per raccontare quanto Pippo Baudo fosse tutt’uno con la sua professione.

Nel censimento dei 50 termini più utilizzati online insieme al nome Pippo Baudo, c’è la sintesi di una carriera che ha segnato la storia di generazioni di italiani: Festival, Sanremo, Domenica, conduttore, televisione. Ancora questa mattina, l’hashtag #PippoBaudo – che ha generato fino a questo momento oltre 97 mila post su X – continua a essere al primo posto in tendenza. I primi 500 post pubblicati da ieri sera su Facebook e Instagram con la parola Baudo hanno già raccolto 2.834.902, mentre in rete complessivamente le interazioni sono state 3.712.045.

