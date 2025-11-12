Sudan, Tajani “Dall’Italia impegno per gli aiuti umanitari”

NIAGARA-ON-THE-LAKE (CANADA) (ITALPRESS) - La situazione in Sudan "sarà uno dei punti al centro della discussione di questa riunione del G7 qui in Canada. Noi ci auguriamo che si possa arrivare a un cessate il fuoco tra le due parti. Dovremo parlare anche con interlocutori che non sono qui presenti, penso ai paesi del Golfo. Intanto stiamo già organizzando aiuti consistenti che arriveranno a Port Sudan". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della riunione dei ministri degli Esteri del G7 in Canada. xo9/sat/gtr (Video di Stefano Vaccara)