L’ambasciatore del Sudan in Italia lancia un appello al mondo per fermare i massacri

ROMA (ITALPRESS) – L’ambasciatore sudanese in Italia, Imad al-Din al-Mirghani, ha tenuto oggi a Roma una conferenza stampa, alla presenza di media italiani e arabi, per denunciare i crimini commessi dalle Forze di Supporto Rapido (RSF) in Darfur, Gezira, Kordofan e numerose città, con sostegno esterno da 17 Paesi. Prima dell’incontro, l’ambasciata ha proiettato immagini esclusive che documentano l’atrocità di omicidi e torture perpetrati dalle forze ribelli.

Rispondendo a una domanda sul ruolo arabo e internazionale, al-Mirghani ha affermato che la Lega Araba e i Paesi arabi sostengono il Sudan, ma le organizzazioni internazionali “sono rimaste silenti per oltre 30 mesi di fronte ai massacri di innocenti”. “Alzo la voce per chiamare a raccolta la coscienza mondiale, le organizzazioni della società civile e i difensori dei diritti umani affinché stiano al fianco del Sudan, vittima delle più violente stragi, e facciano pressione sui Paesi che finanziano il terrorismo per fermare il sostegno ai criminali”, ha concluso l’ambasciatore.

