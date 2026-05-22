ROMA (ITALPRESS) – La bozza finale di un possibile accordo tra Stati Uniti e Iran, mediato dal Pakistan, dovrebbe essere annunciata entro poche ore. Lo riferisce il sito di Al Arabiya.

IRAN CONDANNA SANZIONI USA CONTRO PROPRIO AMBASCIATORE

In mattinata l’Iran ha condannato le nuove sanzioni statunitensi contro l’ambasciatore designato in Libano, Mohammad Reza Sheibani, così come a diversi esponenti politici, funzionari militari e della sicurezza libanesi. Il ministero degli Esteri iraniano ha definito le sanzioni del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti “illegali e ingiustificate”. Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha annunciato ieri sanzioni contro nove persone in Libano per aver ostacolato il processo di pace e impedito il disarmo di Hezbollah. Per Washington, i funzionari affiliati a Hezbollah “cercano di preservare l’influenza del gruppo terroristico sostenuto dall’Iran sulle principali istituzioni statali libanesi”.

– foto IPA Agency –

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