PALERMO (ITALPRESS) – Grande successo per Andrea Bosca che, con “La luna e i falò”, ha aperto l’ottava edizione di Lampedus’amore, appuntamento estivo legato al Premio giornalistico internazionale intitolato a Cristiana Matano, la giornalista prematuramente scomparsa nel 2015. Un pubblico folto e attento ha seguito la performance dell’artista con visibile partecipazione emotiva. Stasera il testimone passerà a Ermal Meta e Marina Rei per la loro “Notte in musica”, mentre domani, giornata finale, si inizierà con il convegno mattutino (aeroporto di Lampedusa, ore 10) dal titolo: “Dalla guerra alle migrazioni, raccontare le crisi e l’Europa che verrà”, durante il quale si alterneranno riflessioni e confronti sulle nuove sfide del giornalismo sul tema dei diritti umani e sui i programmi per il futuro dell’Unione Europea, a meno di un anno dalle prossime elezioni. Si dibatterà su Mediterraneo, insularità, mobilità, soccorso e solidarietà, sul ruolo fondamentale dei mass media e sull’osservanza delle regole deontologiche riguardo al rispetto della persona e della sua dignità.

Moderati da Elvira Terranova parteciperanno: Juan Fernando Lopez Aguilar, presidente della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento Europeo, Carlo Bartoli, presidente Odg nazionale; Carlo Corazza, direttore Ufficio del Parlamento Europeo in Italia; Francesca Corbo di Amnesty International; Alessandra Costante, segretaria FNSI; Roberto Gueli, presidente Odg Sicilia; Filippo Mannino, sindaco di Lampedusa e Linosa; Giuseppe Rizzuto, segretario Assostampa Sicilia; Paolo Ruffini, prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede.

Il seminario è organizzato con il patrocinio del Parlamento Europeo, dell’Ordine nazionale dei Giornalisti, dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, della Fnsi, di Assostampa Sicilia e Palermo.

Gran finale, sempre in piazza Castello (ore 21.30), con la cerimonia di consegna dei Premi giornalistici internazionali Cristiana Matano per le sezioni stampa estera, stampa nazionale (cartaceo, online e agenzie di stampa), stampa nazionale (tv, radio, web audio e video) e giornalista emergente (under 30). Durante la serata, presentata da Monica Giandotti (Rai) e Salvo La Rosa (Rtp-Tgs), saranno assegnati i riconoscimenti agli studenti delle isole Pelagie che hanno preso parte al corso di formazione giornalistica, e alle eccellenze lampedusane. Un momento, con video e testimonianze, sarà dedicato al decennale della visita di Papa Francesco a Lampedusa, mentre un Premio speciale andrà alla società sportiva Calcio Napoli “simbolo vincente del Sud e perfetto esempio di integrazione di culture”. Gli intermezzi di spettacolo saranno assicurati dall’attrice e cantante blues-jazz Ester Pantano, protagonista delle serie tv “I Leoni di Sicilia”, “Makari”, “Imma Tataranni” e “Il Commissario Montalbano”, e dall’attore, regista e scrittore Ascanio Celestini, uno dei rappresentanti più importanti del teatro di narrazione.

