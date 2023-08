CATANZARO (ITALPRESS) – L’auditorium sul lungomare Nausica di Montepaone Lido, gremito da un numeroso pubblico, ha fatto da degna cornice alla XV edizione del Premio Internazionale Liber@mente, istituito dalla Fondazione Vincenzo Scoppa.

La serata è stata condotta da Rossella Galati e Daniela Rabia con pregevoli momenti teatrali della Compagnia dei Sognattori, con Antonio Pittelli, Rosanna Passanisi e Rosanna Corradino, e musicali degli artisti Ester Paone, soprano, Daniele T. Mellace, baritono, e Nicola Gangale, pianoforte, dell’Associazione Livadìa.

La preziosa statuetta, che riproduce l’opera “Volo” ideata da Angela Fidone e realizzata dell’artista Giuseppe Criniti, è stata consegnata ad Anton Giulio Grande, considerato uno dei maggiori stilisti italiani, che si è affermato nel mondo dell’alta moda internazionale ed “è creatore di opere che fondono arte e moda, in un contesto che si nutre di innovazione e sono espressione della libertà individuale di scelta, la quale si concretizza nella possibilità di operare secondo preferenze autonome e personali”, e a Dario Fertilio, giornalista e scrittore, già responsabile delle pagine culturali del Corriere della Sera, che “ha pubblicato diversi saggi, romanzi, opere teatrali e monografie, sia su temi politici sia su quelli dell’informazione, nei quali ha sempre espresso la necessità di promuovere e difendere la libertà individuale di scelta, la cooperazione sociale e il mercato”.

Nel corso della serata sono stati altresì assegnati dei riconoscimenti speciali all’associazione Kalabrian H2O, alla Compagnia Teatrale “Il Sipario” di Soverato, alla Giuseppe Forgiuele, Presidente Regionale Calabria Società Italiana per la Promozione della Salute, alla Biblioteca Comunale di Montauro “Maestro Francesco Froio”, all’ Avis Comunale Montepaone Montauro Odv, all’ Associazione 3T Tradizioni, Teatro e Turismo, e all’ Adusbef Calabria. Un altro riconoscimento è stato assegnato da Confedilizia a Daniele Vacca, Sindaco e all’amministrazione Comunale di Soverato.

Alla cerimonia sono intervenuti Giorgio Spaziani Testa, presidente di Confedilizia, Sandro Scoppa, presidente della Fondazione Vincenzo Scoppa e di Confedilizia Calabria, e Gianvito Casadonte, ideatore e direttore artistico del Magna Graecia Film Festival.

La manifestazione è stata organizzata dalla Fondazione Vincenzo Scoppa e dalla rivista Liber@mente in collaborazione con i Comuni di Montepaone e di Santa Caterina dello Ionio, Confedilizia Calabria, l’agenzia di stampa nazionale Italpress, il quotidiano L’Opinione della Libertà, il network La C, Radio Ciak, Tecnorete di Montepaone, l’Università di Cracovia, la BCC Calabria Ulteriore, la Liberilibri editore e l’Union Internationale de la Propriètè Immobilière (UIPI).

– foto: ufficio stampa Confedilizia Catanzaro –

(ITALPRESS).