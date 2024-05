RICCIONE (ITALPRESS) – Emozioni e applausi per la “Festa della Scherma Paralimpica Under 14”. La domenica del Play Hall di Riccione ha visto protagonista la scherma paralimpica e non vedenti per una giornata “globale” del nostro sport. Successo di partecipazione e promozione per l’evento voluto dalla Federazione Italiana Scherma in una edizione speciale, la 60^, del Gran Premio Giovanissimi “Renzo Nostini” – Trofeo Kinder Joy of Moving. La mattinata è stata dedicata all’Open Day per la scherma non vedenti dedicata agli Under 14. Il maestro Giuseppe Puglisi, referente del settore e coordinatore dell’iniziativa, ha spiegato ai presenti le regole e le peculiarità di questa specialità prima di mostrare al pubblico anche il video dell’allenamento congiunto con la Nazionale di spada Assoluta del CT Dario Chiadò. I bambini hanno potuto così provare la specialità con la pedana montata appositamente per l’evento. L’incontro di Riccione rappresenta un ulteriore importante passo di avvicinamento della scherma non vedenti alle categorie Under 14. Con medesimi obiettivi e spirito, nel pomeriggio si è svolto il “Gran Premio Paralimpico 2024” con otto atleti delle categorie GPG che hanno tirato sulla pedana della finale del Play Hall. Per l’evento ci sono stati anche due “accompagnatori” d’eccezione come gli azzurri Emanuele Lambertini e Matteo Dei Rossi che si sono cimentati come coach a fondo pedana e hanno dispensato consigli a tutti gli atleti che si sono sfidati nelle tre armi. Al termine dell’esibizione dei ragazzi c’è stato anche un assalto amichevole tra i due atleti della Nazionale alla presenza del Coordinatore del settore paralimpico della FIS, il maestro Dino Meglio. Applausi dai presenti e dai genitori che hanno permesso questo evento che ha riscosso molti consensi, sotto gli occhi – tra gli altri – del Presidente federale Paolo Azzi e diversi componenti del Consiglio tra cui il referente Alberto Ancarani. E ora per il movimento paralimpico e non vedenti appuntamento a San Lazzaro di Savena per i Campionati Italiani in programma dal 10 al 12 maggio con copertura televisiva della Rai.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]