SEOUL (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Nel Grand Prix FIE di sciabola che si è svolto a Seoul, in Corea del Sud, sono tre gli atleti azzurri del ct Nicola Zanotti che hanno chiuso ad un passo dai “top 8”. Stop negli ottavi di finale per Martina Criscio e Michela Battiston nella prova femminile così come per Luca Curatoli in quella maschile. La gara di Martina Criscio e Michela Battiston è iniziata nel tabellone da 64 con le vittorie rispettivamente nel derby azzurro con Rebecca Gargano con il punteggio di 15-9 e contro l’ungherese Pusztai 15-8. Nel tabellone da 32 altro derby per l’atleta pugliese delle Fiamme Oro che ha battuto all’ultima stoccata Claudia Rotili 15-14 mentre la friulana dell’Aeronautica Militare ha avuto la meglio sulla francese Rioux per 15-13. Per entrambe lo stop negli ottavi: Criscio è stata battuta dalla bulgara Ilieva 15-9 mentre Battiston dalla francese Apithy-Brunet 15-12. Si è fermata la corsa nel turno delle 32 per Irene Vecchi e Claudia Rotili (battuta da Criscio) che si sono classificate in 28^ e 30^ posizione. Così le altre azzurre: 36^ Chiara Mormile, 50^ Manuela Spica, 54^ Giulia Arpino, 56^ Rebecca Gargano, 63^ Benedetta Fusetti. Stop nel tabellone degli ottavi di finale per Luca Curatoli nella prova maschile. Il campano delle Fiamme Oro è entrato in gara battendo per 15-9 il coreano Sung nel turno dei 64 e nel tabellone da 32 si è poi imposto sul francese Martine per 15-11. Negli ottavi la sconfitta contro il coreano Oh, al rientro nelle competizioni internazionali, con il punteggio di 15-11. Curatoli ha chiuso al 13° posto. Stop nel tabellone dei 32 per Michele Gallo (19°), Giovanni Repetti (25°) e Mattia Rea (28°). Così gli altri italiani: 33° Luigi Samele, 53° il rientrante Matteo Neri, 54° Enrico Berrè. Si conclude così la prova GP Fie di Seoul. Per la sciabola il prossimo appuntamento è nel weekend dal 17 al 19 maggio con la Coppa del Mondo femminile che si svolgerà a Plovdiv mentre la tappa maschile sarà a Madrid.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

