“Succede anche nelle migliori famiglie”, Siani torna al cinema

MILANO (ITALPRESS) - “La famiglia è sempre stata vista come qualcosa di importante e di sacro. 'Succede anche nelle migliori famiglie' significa che può capitare a tutti”. Lo ha detto Alessandro Siani, attore e regista, presentando, in un’intervista all’Italpress, il film “Succede anche nelle migliori famiglie”, al cinema da lunedì 1 gennaio. "'Succede anche nelle migliori famiglie' è una frase che sentivo già da ragazzino, dietro si nascondeva una retorica”, ha spiegato. “Nel mio caso volevo raccontare - ha aggiunto - la storia di una famiglia che sembra perfetta con il papà medico amato e apprezzato da tutti, la mamma dedita alla famiglia, la sorella che è una psicologa di successo, il fratello che è un avvocato di successo e io che sono quello che avrebbe voluto seguire le orme del padre ma è naufragato nell’ansia di prestazione. Poi avviene un evento: la morte del padre. Da quel momento c’è una serie di squilibri che ci fanno vedere in faccia la realtà. Io, che sembravo la pecora nera della famiglia, mi dimostrerò quello più talentuoso nel risolvere i problemi”. Un cast importante con interpreti di alto livello. “Una scatenatissima Cristiana Capotondi, Anna Galiena meravigliosa ed Euridice Axen che passa dalla comicità alle note più malinconiche. Un cast eccezionale”, ha sottolineato Siani, parlando di Capotondi con cui aveva già lavorato: “Mi sono trovato benissimo perché è un’attrice di grande sensibilità e umanità, come tutto il cast”. Nel film ci sono anche Antonio Catania e Dino Abbrescia che sono “attori di grande calibro” e Sergio Friscia che “è stato esilarante”, ha spiegato Siani. trl/mgg/gsl