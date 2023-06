CRACOVIA (POLONIA) (ITALPRESS) – Buona la prima per la nazionale azzurra di taekwondo agli European Games. Sono due le medaglie conquistate nel primo giorno di gare a Cracovia: l’argento di Sofia Zampetti nella categoria -54kg, che vince senza perdere un round gli ottavi e soprattutto i quarti di finale battendo la numero del 3 del tabellone, Dina Pouryounes, e fermandosi solamente in finale contro la tedesca Nur Sueheda Celik; ottima la prova di Andrea Conti nella -54kg che dopo aver perso un combattuto quarto di finale contro il numero 2 del feed, Tom Pashcovsky, si qualifica nella finale per il bronzo grazie al sistema di ripescaggio e batte per 2 round a 0 lo spagnolo Hugo Arillo Vazquez. Da sottolineare anche le prove di Virgina Maestro nella -49kg e Matias Lo Martire nella -58kg, entrambi fermati ad un passo dalla medaglia nella finale per il terzo e quarto posto.

Domani in gara per gli azzurri Dennis Baretta per la categoria -63kg, mentre per la ragazze scenderanno sul quadrato Sarah Al Halwani nella 53kg e Giada Al Halwani nella -57kg.

