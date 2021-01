PALERMO (ITALPRESS) – Il tragico caso della bambina palermitana morta per una sfida su Tik Tok ha fatto il giro del mondo.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha disposto il blocco degli account social per i quali non sia stata accertata con sicurezza l’età anagrafica.

Ne ha parlato l’avvocato Alessandro Palmigiano, esperto nel settore della tutela dei consumatori e del mercato, con particolare attenzione alla cybersercurity, sulla tv russa “RT Moscow”.

(ITALPRESS).