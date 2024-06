ROMA (ITALPRESS) – Serie (alcune nuove affianco a un pò di sequel), show (con titoli ormai consolidati, qualcuno rinnovato qualcuno no) e tanti film, prodotti e non: questa in estrema sintesi l’offerta per la prossima stagione di serie, cinema, show e doc presentata ieri da Sky al Cinema Barberini di Roma.

I numeri, innanzi tutto, con Antonella D’Errico, Vice President Contest di Sky Italia, che snocciola i dati della crescita sullo scorso anno: + 15% per i canali di intrattenimento, +55% per i canali factual (Arte, Nature, Documentary e Crime), + 35% per i canali serie. Dopo i dati, incluso quello sui 400 milioni di euro investiti lo scorso anno, i titoli. Partiamo dagli show di Sky Uno con la conferma delle colonne portanti dell’intrattenimento targato Sky: “MasterChef Italia” («E’ uno show pazzesco che ogni anno si rinnova e cresce» dice D’Errico); “Pechino Express” con Costantino della Gherardesca («L’ultima finale ha avuto una crescita vertiginosa, è uno dei pochi programmi di viaggi che diverte con la gara oltre a far vedere tanti Paesi»), “4 Hotel” con Guido Barbieri, “4 Matrimoni”, “4 Ristoranti” con Alessandro Borghese («Ha visitato e fatto crescere la ristorazione locale, ha numeri impressionanti come “4 Hotel”»)» e “Cucine da incubo” (con Antonino Cannavacciuolo).

Torna anche “X Factor” rinnovato nella conduzione e nella giuria: alla guida del programma (di cui si stanno svolgendo in questi giorni le audition) arriva Giorgia mentre la giuria sarà formata da Paola Iezzi, Achille Lauro, Jake La Furia e Manuel Agnelli che torna dietro al tavolo del talent la cui finale di questa nuova stagione si svolgerà live in piazza del Plebiscito a Napoli: «Seguo “X Factor” da sempre – dice Giorgia – Mi piace vedere i quattro giudici che si confrontano, si ride ma c’è anche tanta attenzione verso i ragazzi. Anche i momenti di confronto sono comunque pieni di stima. La conduzione mi piace tanto. Il giudice, invece, non avrei saputo farlo: per me sono tutti bravi, voglio bene a loro e anche ai parenti che li accompagnano».

Ancora show ma su Tv8 in cui, afferma la D’Errico, «andiamo avanti con tenacia con la nostra linea editoriale». Ecco, dunque, tornare “GialappaShow” con Marco Santin e Giorgio Gherarducci con il Mago Forest, un programma, sottolinea D’Errico, «da un milione e mezzo di spettatori a puntata tra Tv8 e Sky». «Non sappiamo cosa faremo, non ci abbiamo ancora messo la testa dicono i diretti interessati – Sappiamo solo che vogliamo farlo un pò più corto e snellirlo un pò». Torna anche (a settembre) Nicola Savino con il suo “100% Italia” nella strategica (e affollatissima) fascia dell’access prime time: «Tutte le sere mi siedo accanto a chi sta cenando, è privilegio non comune del quale sono grato, mi diverto molto» commenta il conduttore. In autunno saranno anche disponibili in prima visione in chiaro i big show di Sky e torna anche il grande sport con Formula 1, Moto GP, Superbike, Rugby e calcio con la Uefa Europa League e, novità assoluta della stagione, la Uefa Champions League, entrambe con la miglior partita tra club stranieri del turno.

Su Sky Arte si segnalano, tra gli altri, il documentario “Manierismo. L’arte più pazza del mondo” e “Uomini e Dei. Le meraviglie del Museo Egizio”, film evento con la partecipazione di Jeremy Irons. Sky Documentaries proporrà “Il caso Rostagno”, docuserie con la partecipazione di Roberto Saviano dedicata all’omicidio del giornalista ucciso in Sicilia nel 1988; e “Prima della fine. Gli ultimi giorni di Enrico Berlinguer”. Su Sky Nature vedremo il documentario Sky Original “Marmolada”; su Sky Crime ci sono “Chem Sex” (docufilm inchiesta sulla droga dello stupro) e il racconto di Luciano Gaucci.

Tanti i titoli di film in arrivo sui canali Cinema, da “Priscilla” di Sofia Coppola ad “Asteroid City” di Wes Anderson, da “The Holdovers – Lezioni di vita” a “Dune – Parte due” di Denis Villeneuve e alle saghe che hanno fatto la storia del cinema, come quelle di “Spider-Man”, “Harry Potter”, “Fast & Furious”, “Star Trek”, “Jack Ryan” e la trilogia originale de “Il Signore degli anelli”. Grande protagonista il cinema italiano, con le commedie di successo come il nuovo film di Leonardo Pieraccioni “Pare parecchio Parigi” (dall’8 luglio), “Romeo è Giulietta” di Giovanni Veronesi (prossimamente), “Un altro Ferragosto” di Paolo Virzì, in cui, dopo ventotto anni, ritroviamo le famiglie Molino e Mazzalupi (ora disponibile on demand), “Race For Glory – Audi vs. Lancia” con Riccardo Scamarcio e Daniel Brùhl sulla rivalità tra le due scuderie automobilistiche al Campionato del mondo di rally del 1983 (prossimamente) e il thriller “La coda del diavolo”, tratto dal romanzo di Maurizio Maggi con protagonista Luca Argentero.

Tante anche le produzioni Sky Original in onda su Sky Cinema, annunciate da Nils Hartmann, Vice President Executive Sky Studios Italia: Paola Cortellesi torna sul set di “Petra” (la terza stagione, con nuove storie dirette da Maria Sole Tognazzi: «Petra è più matura per ovvie ragioni anagrafiche visto che la prima risale a quasi 6 anni fa però sempre molto inquieta e sempre più simpatica» assicura la Cortellesi); “Piedone”, il nuovo poliziesco con Salvatore Esposito nei panni di un ispettore di polizia erede spirituale dell’iconico commissario Rizzo reso immortale da Bud Spencer in “Piedone Lo Sbirro” («Gli abbiamo reso omaggio con rispetto e con una chiave moderna, tenendo vivo il suo spirito.

Per le generazioni che non conoscono Piedone può essere uno stimolo per recuperare quei film» dice Esposito); la nuova stagione de “I delitti del BarLume”; e “Vangelo secondo Maria” di Paolo Zucca, tratto dal libro di Barbara Alberti, con Benedetta Porcaroli nel ruolo di Maria e Alessandro Gassmann in quello di Giuseppe.

Infine, le serie: nell’autunno 2024 arrivano “The Penguin”, spin off di “The Batman” con Colin Farrell; “Hanno Ucciso l’Uomo Ragno – La leggendaria storia degli 883”, diretta da Sydney Sibilia; la seconda parte dell’ultima stagione di “Yellowstone” con Kevin Costner; “Dostoevskij”, prima serie dei Fratelli D’Innocenzo (dall’11 al 17 luglio al cinema con Vision Distribution in due atti), con Filippo Timi nei panni di un tormentato detective alle prese con un misterioso serial killer; “Il giorno dello sciacallo”, remake Sky Original della storica versione cinematografica del 1973 che adattava l’omonimo thriller a sfondo storico di Frederick Forsyth. Arriva anche “Call My Agent 3”. Nel 2025 sarà la volta di “M. Il figlio del secolo”, adattamento Sky Original dell’omonimo bestseller di Antonio Scurati su Benito Mussolini con Luca Marinelli; “L’Arte della Gioia” di Valeria Golino dal romanzo scandalo di Goliarda Sapienza, attualmente in sala; i ritorni di titoli HBO e Sky Exclusive di culto, come le nuove stagioni di “The White Lotus” (ora in fase di riprese in Thailandia) e “The Last of Us”. E, ancora, una lunga serie di titoli originali, italiani e non: la seconda stagione di “Blocco 181”, sempre in collaborazione con Salmo e ancora ambientata fra le comunità multietniche di Milano; “Iris”, thriller britannico attualmente sul set in Italia, fra la Sardegna, Roma e Firenze;

“Amadeus”, sulla storia di Wolfgang Amadeus Mozart; la miniserie “Lockerbie”, sull’attacco terroristico che nel 1988 colpì il volo Pan Am 103, con Colin Firth; la terza stagione di “Gangs of London”. Completano l’offerta “Rosa Elettrica”, action thriller con Maria Chiara Giannetta dall’omonimo romanzo di Giampaolo Simi («Rosa è una giovane poliziotta che fa la scorta ai testimoni.

Posso rappresentare la mia generazione con le nostre paure, quello che vorremmo fare – racconta Giannetta – Lei si ritrova a proteggere un camorrista di 18 anni e scoprirà una falla nel sistema»); e “Ligas”, legal drama con Luca Argentero nei panni di un geniale, controverso e affascinante avvocato penalista di Milano: «Sta per nascere questo nuovo avvocato mai visto in tv, sono certo che Ligas lascerà il segno» afferma l’attore.

-foto ufficio stampa Sky –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]