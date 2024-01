ROMA (ITALPRESS) – La donna che ha trasformato il suo lavoro in arte, che ha rivoluzionato il mondo della moda e che ha tramandato la sua visione alle donne fino ai nostri giorni. Arriva su Sky Arte il documentario in due episodi Coco Chanel – Senza segreti, dal 28 gennaio in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, che mostra una personalità unica e uno stile inconfondibile.

Raccontato con le sue stesse parole, e grazie alle testimonianze delle persone che l’hanno conosciuta, questa biografia cattura la vera essenza dell’enigmatica Gabrielle “Coco” Chanel, rivelando come la sua stessa vita sia stata d’ispirazione per la maggior parte delle sue creazioni. Tra le più iconiche: il tubino nero, la giacca di tweed e il profumo Chanel No 5. Grazie alle sue creazioni, che nel 21esimo secolo rimangono ancora simbolo di lusso, stile, sensualità e potere, ha saputo regalare alle donne un senso di libertà, all’interno di un mondo ancora fortemente dominato dagli uomini. Nonostante la sua popolarità, la figura di Coco è sempre rimasta un enigma, mascherando un’infanzia vissuta in povertà e le complesse vicende della sua vita, tra cui una storia d’amore durante la guerra per cui venne anche accusata di collaborazione nazista. Nel documentario appaiono contenuti mai visti prima, provenienti dagli archivi di House of Chanel e inedite interviste d’archivio a Lilou Marquand, assistente di Coco Chanel, e alle sue modelle attuali e di allora.

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]