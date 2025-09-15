Su Rai2 arriva “Freeze”, il nuovo comedy show condotto da Rocio Muñoz Morales e Nicola Savino

NAPOLI (ITALPRESS) – Dice il Ceo di Fremantle, Marco Tombolini, che la Rai gli ha chiesto “un programma di intrattenimento molto leggero”, uno di quelli che fanno ridere, insomma, senza pensare troppo. Detto fatto: da domani, in prima serata su Rai2, arriva “Freeze”, un comedy-show in cui alcuni vip, divisi in squadre, si sfidano a rimanere impassibili davanti a qualsiasi provocazione quando il conduttore lancia il momento Freeze.

“Non è un game show – assicura il direttore dell’Intrattenimento Prime Time Williams Di Liberatore – Il gioco è solo un pretesto per fare show”. Tra abilità, sorprese e giochi acquatici, sulla carta “Freeze” ricorda un po’ il vecchio “Giochi senza frontiere”: “Abbiamo dovuto approntare accorgimenti in corso d’opera perché fosse possibile fare tutti i giochi” dice Antonio Parlati, direttore del Centro di Produzione Rai di Napoli da dove va in onda il programma. A condurre il gioco saranno Rocio Muñoz Morales e Nicola Savino; con loro in studio ci sarà la giuria formata da Mara Maionchi e Ubaldo Pantani cui, in ogni puntata, si affiancherà un giornalista di Rai Sport. Si parte, domani, con Alberto Rimedio.

“L’adattamento italiano del format giapponese che è stato fatto funziona anche meglio del previsto – assicura Rocio – Il momento geniale è quando i concorrenti entrano nella stanza dei giochi e non sanno cosa sta per accadere, se troveranno un animale, se saranno sporcati. È l’ingrediente fondamentale di “Freeze”. Sono molto felice – aggiunge – perché ho ritrovato Nicola, con cui avevo fatto “Le Iene”, non potevo avere compagno migliore per questa cosa cosa, con lui ho la libertà e la complicità che si ha con un fratello”. Per lei si tratta, certo, di qualcosa di nuovo: “Non è il mio contesto solito, mi trovo in mezzo a grandissimi comici con la battuta pronta. Mi sono lasciata trasportare e qualche battuta viene anche a me. Sto pure imparando un po’ di napoletano. Il mio compito, in realtà, è quello di mettere un po’ di ordine e occuparmi della giuria ed è un onore per me avere vicino Mara Maionchi, annusarla e nutrirmi della sua esperienza televisiva. Lei non ha sovrastrutture, dice quello che pensa ed è generosissima nel mettersi al servizio del programma”.

L’entusiasmo di Rocio è condiviso da Savino: “”Freeze” è un programma per tutta la famiglia, tutti noi siamo stati bambini e ci divertiremo. È una trasmissione senza copione, devi surfare sul gran casino che si crea e, se ti lasci andare, diventi anche tu parte del casino”. Nessun rischio di “effetto già visto” nonostante la presenza di volti comici habitué di Rai2 perché, assicura il conduttore, “questo programma è diverso dagli altri ha fasi tensive che non si trovano altrove. Nello stesso tempo, questi volti noti sono la chiave per farsi accogliere dallo spettatore di Rai2 che è abituato a vederli”.

Sul tema interviene Rocio: “Avere con noi personaggi che conoscono il contesto, si sentono a casa e sono amati da tutti, è un di più. Però li vedremo anche in una versione insolita perché qui si mettono al servizio del gioco. La vera protagonista è la stanza dei giochi”. Per Savino si tratta di un ritorno in Rai dove, tra l’altro, ha condotto due edizioni del “Dopofestival”: “Sono felicissimo di essere tornato. Rifare il “Dopofestival”? Quando chiedi a un conduttore qualcosa in cui c’è la parola “Sanremo”, se dice di no è una menzogna. È come chiedere a un calciatore se gli piacerebbe vincere la Chiampions, perciò dico: “Magari!””.

– Foto Ufficio Stampa Rai –

(ITALPRESS)