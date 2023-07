ROMA (ITALPRESS) – I nuovi arrivi erano, in realtà, già noti:

Caterina Balivo (nel daytime con “La volta buona”, programma che

si propone di raccontare le eccellenze italiane), Francesco

Giorgino (in seconda serata con il programma di approfondimento

“XXI Secolo”), Pino Insegno (da dicembre al posto di Flavio

Insinna alla guida de “L’eredità”). Quello che, invece, non era

affatto certo era il poker calato da Amadeus rimasto non solo alla guida del Festival di Sanremo e di “Affari tuoi” ma pronto a

condurre una nuova edizione di “Arena Suzuki” (stavolta dai 60 ai

2000) e de “L’anno che verrà”, in onda il prossimo 31 dicembre

dalla Calabria. Accanto alla sua, sono tanti i volti

confermati dalla rete: (in ordine di apparizione) Massimiliano

Ossini con “Unomattina”, Eleonora Daniele con “Storie italiane” e

“Storie di sera”, Antonella Clerici con “E’ sempre Mezzogiorno” e

“The Voice kids”, Alberto Matano con “Vita in diretta”, Marco

Liorni con “Reazione a catena” e “Italia si!”, Lorena Bianchetti

con “A Sua Immagine”, Mara Venier con “Domenica in”, Francesca

Fialdini con “Da noi… a ruota libera”, Bruno Vespa con “Cinque

minuti” e “Porta a porta”, Carlo Conti con “Tale e quale show” e

(insieme a Vanessa Incontrada) con “Tim Music Awards; Milly

Carlucci con “Ballando con le stelle”, Alberto Angela con “Ulisse, il piacere della scoperta” e lo speciale del 25 dicembre “Stanotte a…”, Nunzia De Girolamo con “Ciao maschio”. Nel weekend a “Unomattina in famiglia” accanto a Monica Setta e Ingrid Muccitelli arriva Beppe Convertini che prende il posto di Tiberio Timperi, traslocato a “I fatti vostri” su Raidue; a “Linea Verde Life” arriva Elisa Isoardi (con Monica Caradonna). Tornano gli appuntamenti con lo “Zecchino d’Oro” e “Telethon”.

-foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).

