ROMA (ITALPRESS) – Lunedì 17 novembre debutta su RAI Italia “Port to Port”, il nuovo spazio televisivo che ogni quindici giorni racconterà i porti italiani e internazionali all’interno del programma “Paparazzi”, uno dei format più seguiti di RAI Italia nel mondo, condotto da Filippo Solibello e Marco Ardemagni.

A guidare il pubblico in questo viaggio tra infrastrutture, turismo e sviluppo sostenibile sarà DJ Onofri, volto noto e appassionato narratore del mare, che da anni porta in TV le eccellenze del sistema portuale italiano. La prima puntata partirà da un porto prestigioso, Durazzo (Albania), per poi approdare nei principali scali italiani e nei più grandi porti internazionali, raccontando la Blue Economy nel mondo in lingua inglese.

“Port to Port” è condotto da Roberto Onofri, che accompagnerà i telespettatori in un viaggio unico alla scoperta delle realtà portuali italiane e delle loro connessioni internazionali. “Port to Port” è un racconto televisivo che unisce mare, economia e cultura, offrendo una prospettiva inedita sul ruolo dei porti come motore strategico del futuro.

