MILANO (ITALPRESS) – Paramount+ e Levante annunciano l’uscita di “Levante ventitrè – Anni di voli pindarici”, il racconto su e giù dal palco di un anno straordinario. Saranno le parole e le immagini, istantanee del 2023 appena concluso, al centro del racconto che la cantautrice e scrittrice Levante porterà in esclusiva sul servizio di streaming in Italia dal 23 febbraio.

Ad accompagnarne l’uscita sarà “Mi manchi” in versione live dall’Arena di Verona (in uscita il 26 gennaio, ndr), uno dei brani più importanti del suo ultimo album “Opera Futura”, un brano che ha segnato uno sliding doors nell’ultimo anno dell’artista. Attraverso documenti inediti, foto, video, stralci di momenti intimi e preziosi strappati dal dietro le quinte che raccontano riflessioni, retroscena, riti scaramantici, momenti di gioia ma anche momenti di smarrimento, il pubblico potrà ripercorrere gli ultimi 12 mesi della vita di Levante, un anno che ha segnato in modo indelebile questa straordinaria artista della parola.

Sarà un viaggio tra gli stati d’animo che hanno guidato le parole della cantautrice che si racconterà in una lunga intervista scavando dentro di sè e raccontando per la prima volta la profonda trasformazione, esteriore e interiore, che l’ha attraversata, portandola a un nuovo modo di concepire il futuro, che oggi Levante guarda con occhi curiosi in attesa di altri traguardi da raggiungere. Durante la lavorazione di questo racconto per immagini Levante si è resa conto di come il numero 23 sia stato così straordinariamente ricorrente non solo nella sua vita in generale ma soprattutto nell’ultimo anno.

foto: ufficio stampa Omnicom Public Relations Group per Paramount+

(ITALPRESS).