Cina: studiosi a Shanghai per la Conferenza mondiale degli studi sul Paese

La seconda Conferenza mondiale degli studi sulla Cina si è tenuta a Shanghai con il tema "Cina storica e contemporanea: una prospettiva globale". Gli esperti presenti hanno acquisito conoscenze sulle pratiche locali nell'innovazione tecnologica e nella governance urbana attraverso visite sul campo. (ITALPRESS/XINHUA) mec/abr/azn (Fonte video: Xinhua)