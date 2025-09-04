Studio Pwc-Jti-Arel, divario tra percezione sostenibilità e realtà

MILANO (ITALPRESS) - La sostenibilità è ormai parte integrante del vocabolario quotidiano degli italiani, ma tra il dire e il fare resta ancora un divario significativo. A raccontarlo è il nuovo studio realizzato da Fondazione PwC Italia in collaborazione con JTI Italia e Arel, presentato a Milano. Attraverso un'indagine condotta su un campione rappresentativo di oltre mille italiani il report esplora le pratiche quotidiane, le opinioni e le aspettative dei cittadini, evidenziando un divario significativo tra consapevolezza e azione. f28/mgg/gsl