PALERMO (ITALPRESS) – Studenti in piazza anche a Palermo per protestare contro l’alternanza scuola-lavoro. Un corteo è partito da Piazza Verdi e, dopo avere attraversato il centro cittadino, si è diretto in piazza Indipendenza, davanti alla sede della Regione siciliana. Gli studenti hanno richiesto di incontrare l’assessore regionale all’Istruzione e alla Formazione, Roberto Lagalla.

Stamane, intorno alle 9, un gruppo di studenti, sotto la bandiera di Antudo, ha fatto accesso ai locali del Provveditorato degli Studi, esponendo uno striscione con scritto: “Le nostre vite valgono più del vostro profitto. Basta alternanza scuola-lavoro”. I giovani hanno occupato simbolicamente l’edificio. Insieme a loro anche alcuni lavoratori.

“Studenti e lavoratori – si legge in una nota degli studenti di Antudo – sono stanchi di vivere in un sistema che li vede sacrificabili, ingranaggi di un meccanismo che produce precarietà e sfruttamento. Per queste ragioni invitano tutti e tutte a partecipare alle mobilitazioni che si daranno a livello nazionale, per dare una risposta netta alle ingiustizie e ai ricatti sia a scuola che a lavoro”.

