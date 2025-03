Studenti Emirati Arabi a Palermo, El-Tanani “Evento molto importante”

PALERMO (ITALPRESS) - "Questo evento è davvero molto importante per la nostra università. Abbiamo mandato qui i nostri studenti per fare esperienza, non solo in ambito accademico e clinico, ma anche culturale. I nostri studenti non vedono l'ora, davvero, di apprendere tutto e godersi il tempo, ed è molto importante. E consolida una collaborazione tra le due istituzioni per proseguire insieme e avviare in futuro lo scambio di studenti, e nel prossimo futuro, ci concentreremo anche sullo scambio di docenti. Inoltre, stiamo presentando molte richieste di finanziamento per sovvenzioni europee". Lo ha detto Mohamed El-Tanani, Vice-President Rak Medical and Health Sciences University degli Emirati Arabi Uniti, a margine della Winter School on Diabetes and Cardiometabolic Risk nella quale quaranta docenti e studenti della Qatar University di Doha e della RAK Medical & Health Sciences University degli Emirati Arabi Uniti parteciperanno a un programma intensivo di formazione e ricerca. xd8/vbo/gtr