Studenti cinesi e francesi si connettono online grazie a “Il piccolo principe”

Un commovente scambio online ha recentemente unito gli studenti della scuola media n.11 di Chizhou in Cina e della scuola media Claude Girard in Francia. Attraverso il celebre classico francese "Il piccolo principe", hanno condiviso le proprie culture e costruito nuove amicizie oltre i confini. (XINHUA/ITALPRESS) mec/lcr Fonte video: Xinhua