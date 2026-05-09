Home Video News Xinhua Wuhan, passeggeri metro lasciano bagagli incustoditi per visitare città
Wuhan, passeggeri metro lasciano bagagli incustoditi per visitare città
Niente stress. Solo tranquillità. Durante le vacanze del Primo maggio a Wuhan, alcuni turisti hanno lasciato incustoditi i propri bagagli nelle stazioni della metropolitana mentre visitavano la città. Per molti viaggiatori in Cina, questo senso di sicurezza e fiducia fa parte della vita quotidiana. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr/mca2 (Fonte video: Xinhua)