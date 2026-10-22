Studente trovato morto nel Leccese, la Procura indaga su una possibile sfida social

LECCE (ITALPRESS) – La Procura di Lecce ha aperto un fascicolo sulla morte di uno studente universitario di 20 anni trovato impiccato a un albero nel giardino della sua abitazione a Collepasso, nel Leccese, lo scorso 20 settembre. Il decesso, inizialmente considerato un suicidio, potrebbe essere legato, secondo i familiari, a una sfida social sulla resistenza al soffocamento. L’indagine, al momento senza indagati né ipotesi di reato, è stata avviata dopo un esposto presentato dai genitori del giovane.

La famiglia chiede accertamenti sul computer e sul cellulare del 20enne, ritrovati nei pressi del corpo. Il pc, in particolare, sarebbe stato collegato a una piattaforma online con il microfono attivo. I genitori vogliono chiarire se il figlio fosse in contatto con qualcuno nelle ore precedenti alla morte e se possa essere stato spinto a partecipare a una sfida estrema. Il giovane, che aveva da poco iniziato gli studi universitari in Ingegneria informatica, non avrebbe manifestato, secondo la famiglia, segnali di disagio.

– Foto di repertorio Ipa Agency –

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