Stretta sugli affitti turistici irregolari sul Lago di Garda

VERONA (ITALPRESS) – Proseguono i controlli contro l’abusivismo nel settore turistico sul Lago di Garda. Guardia di Finanza e Polizia Locale di Peschiera del Garda hanno condotto un’operazione congiunta finalizzata alla verifica della regolarità delle strutture ricettive e al contrasto dell’evasione fiscale.

L’attività, sviluppata attraverso l’incrocio delle banche dati, il monitoraggio dei principali portali di prenotazione online e i controlli sul territorio, si è concentrata sul rispetto degli obblighi previsti dalla normativa nazionale e regionale, con particolare attenzione al Codice Identificativo Nazionale (CIN). Nel corso delle verifiche sono state riscontrate diverse irregolarità: numerosi alloggi destinati alle locazioni turistiche risultavano privi dell’esposizione del codice identificativo, mentre in un caso è stato accertato l’utilizzo di un CIN inesistente e non riconducibile ad alcuna registrazione ufficiale. Per le violazioni amministrative contestate, la Polizia Locale procederà alla notifica delle sanzioni ai proprietari degli immobili, mentre la Guardia di Finanza avvierà ulteriori accertamenti fiscali per verificare il corretto adempimento degli obblighi tributari. L’operazione rientra nelle attività di tutela della legalità e della concorrenza nel comparto turistico.

– foto ufficio stampa Guardia di Finanza –

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