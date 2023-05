Street art e tattoo in un’opera in mostra a Milano

Arte del tatuaggio e spettacolarità della street art insieme. A Milano, in piazza 24 Maggio, è stato inaugurato "The Tattoo Wall” il più grande tattoo-murales mai realizzato su pelle sintetica. Vinnie La Rosa, Samuela Maggi e Vale Lovette sono i tre tatuatori che hanno unito i propri stili e creato l’opera, con l’obiettivo di sensibilizzare e raccontare l‘importanza della beauty routine per la pelle tatuata. Il tattoo è realizzato grazie a Bepanthenol, brand Bayer, xh7/mgg/gsl