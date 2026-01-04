Strage Crans-Montana, scomparso il giovane romano Riccardo Minghetti. Il cordoglio del presidente Rocca e del sindaco Gualtieri

ROMA (ITALPRESS) – “Esprimo un dolore profondo e sincero per la tragica scomparsa di Riccardo Minghetti. Una notizia che colpisce duramente e che lascia un senso di sgomento e di grande tristezza. Mi stringo con affetto e partecipazione alla sua famiglia, condividendo un lutto che riguarda tutta la comunità del Lazio. A loro rivolgo le più sentite condoglianze e un pensiero di vicinanza autentica in un momento così drammatico”. Così, in una nota, il Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. “Un pensiero particolare va alla sorellina di Riccardo, che ha lottato con un coraggio straordinario nel tentativo di salvare il fratello. Il suo gesto resta quello di una piccola eroina, esempio di amore puro e di forza che commuove profondamente – prosegue -. Sono vicino alle amiche e agli amici del Liceo Cannizzaro, dello Sporting Club Eur e di tutte tutte le altre comunità che Riccardo frequentava. La sua scomparsa lascia un vuoto profondo tra i coetanei, negli ambienti dello studio e dello sport, tra chi ha condiviso con lui il quotidiano, le passioni e i sogni. In questo momento di grande dolore, il Lazio intero si stringe nel rispetto e nel silenzio attorno alla famiglia, nel ricordo di un ragazzo la cui vita è stata spezzata troppo presto”.

GUALTIERI “SCOMPARSA RICCARDO MINGHETTI CI ADDOLORA”

“Siamo accanto alle famiglie delle ragazze e dei ragazzi italiani che hanno perso la vita o sono rimasti feriti nella tragedia di Crans-Montana con un dolore che è difficile anche solo immaginare. In queste ore è stato purtroppo identificato il corpo di un giovane romano, Riccardo Minghetti, e la sua morte ci colpisce profondamente. Alla sua famiglia va la nostra vicinanza più sincera, insieme all’abbraccio e alle condoglianze di tutta Roma. Un pensiero va anche a Manfredi Marcucci, ancora ricoverato all’ospedale Niguarda di Milano, con l’augurio che possa rimettersi presto e tornare dai suoi cari. Roma Capitale è pronta a mettersi a disposizione delle famiglie in ogni forma necessaria, condividendone il dolore con discrezione e rispetto”. Così in una nota il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).