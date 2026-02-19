Strage Crans-Montana, Fontana “Doveroso premiare chi ha curato i nostri ragazzi”

MILANO (ITALPRESS) - "Credo che questo premio sia un atto dovuto, doveroso e assolutamente necessario. Credo che sia una medaglia d'oro olimpica che vogliamo dare anche noi a questi eroi che hanno aiutato questi pazienti perché altrimenti oggi staremmo piangendo più vittime". Così il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana commentando il conferimento del premio Rosa Camuna ai sanitari lombardi che hanno soccorso e curato i feriti nella tragedia di Crans Montana e in particolare ad Areu, all'ospedale Niguarda e al Policlinico di Milano. "Questi ragazzi hanno una forza e una determinazione incredibile che li aiuterà a superare la malattia attuale e le problematiche nella vita", ha aggiunto. Alla domanda sulla ripresa della collaborazione tra le procure italiana e svizzera, Fontana ha risposto che "è un segnale positivo. Io penso che, al di là di quello che è stato all'inizio con un po' di confusione, i rapporti con il governo svizzero siano sempre stati ottimi e ci sia la volontà di arrivare a una soluzione il più presto possibile". xh7/trl/mca3