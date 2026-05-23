Strage Capaci, Valditara “Le scuole sono presidio di legalità”

ROMA (ITALPRESS) – “Giovanni Falcone e coloro che sono caduti insieme con lui sono il simbolo di una umanità che pensa agli altri prima che al proprio interesse, una umanità che ha il coraggio di scegliere il bene contro il male, una umanità che concepisce il rispetto delle regole come fondamento di un’autentica convivenza civile. La lotta contro la mafia passa da questo straordinario insegnamento. E va coltivato nelle scuole, presidio di legalità”. Lo dichiara il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

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