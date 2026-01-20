ROMA (ITALPRESS) – Julia Scheib conquista il gigante di Kronplatz, valido per la Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino femminile, nel giorno del ritorno in pista di Federica Brignone, che si regala un ottimo sesto posto a quasi 300 giorni dal drammatico infortunio in Val di Fassa. Sull’Erta l’austriaca vince in 2’19″85 precedendo la svizzera Camille Rast (+0″37) e la svedese, campionessa olimpica in carica, Sara Hector (+0″46), che aveva vinto la prima manche.

Quinta top 10 consecutiva tra le porte larghe per Lara Della Mea, che si porta in decima posizione (+2″60). Bene anche Asja Zenere, 15esima a 3″45. È 24esima invece Alice Pazzaglia (+4″84). Era scivolata dopo poche porte della prima manche, invece, Sofia Goggia, che ha chiuso anzitempo la sua gara, al pari di Giorgia Collomb. Anche Ilaria Ghisalberti, Ambra Pomarè ed Anna Trocker non si sono qualificate per il secondo round.

“Lascio San Vigilio felice. Più fiducia? Vedrò con calma”. Lo ha detto Federica Brignone ai microfoni di Rai Sport. “Non avevo neanche pensato al risultato, ero solo emozionata. Il programma ora prevede di tornare a Cortina e fare velocità e vedere se riesco a partecipare alle gare, poi vedremo. C’è bisogno di prendere confidenza perché mi sono accorta che faccio due curve e ne freno una, ma va bene”, ha aggiunto la fuoriclasse azzurra.

ORDINE D’ARRIVO

1. Julia Scheib (Aut) in 2’19″85

2. Camille Rast (Sui) a 0″37

3. Sara Hector (Swe) a 0″46

4. Mikaela Shiffrin (Usa) a 0″86

5. Maryna Gasienica-Daniel (Pol) a 1″01

6. Federica Brignone (Ita) a 1″23

7. Thea Louise Stjernesund (Nor) a 1″48

8. Paula Moltzan (Usa) a 1″51

9. Valerie Grenier (Can) a 2″24

10. Lara Della Mea (Ita) a 2″60

15. Asja Zenere (Ita) a 3″45

24. Alice Pazzaglia (Ita) a 4″84

CLASSIFICA GENERALE

1. Mikaela Shiffrin (Usa) 973 punti

2. Camille Rast (Sui) 833

3. Emma Aicher (Ger) 598

4. Lindsey Vonn (Usa) 590

5. Julia Scheib (Aut) 560

6. Paula Moltzan (Usa) 534

7. Alice Robinson (Nzl) 509

8. Sofia Goggia (Ita) 506

9. Sara Hector (Swe) 468

10. Lara Colturi (Alb) 445

19. Lara Della Mea (Ita) 267

29. Nicol Delago (Ita) 180

33. Elena Curtoni (Ita) 155

52. Asja Zenere (Ita) 79

57. Roberta Melesi (Ita) 68

57. Martina Peterlini (Ita) 68

74. Nadia Delago (Ita) 45

79. Federica Brignone (Ita) 40

99. Giulia Valleriani (Ita) 13

104. Ilaria Ghisalberti (Ita) 12

104. Alice Pazzaglia (Ita) 12

114. Sara Allemand (Ita) 8

114. Emilia Mondinelli (Ita) 8

114. Sara Thaler (Ita) 8

126. Beatrice Sola (Ita) 5

