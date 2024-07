CAGLIARI (ITALPRESS) – Via libera in Sardegna alla cosiddetta moratoria di 18 mesi per vietare l’installazione di nuovi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili. Il voto finale è arrivato in Consiglio regionale dopo l’approvazione dei 4 articoli di cui è composto il provvedimento. Trentadue i voti favorevoli, 21 astensioni e uno contrario. (ITALPRESS).

-foto Agenzia Fotogramma –

