Stop della Corte Suprema ai dazi, Tajani “Buona notizia, ma è possibile che non ci saranno grandi cambiamenti”

ROMA (ITALPRESS) – “È sempre una buona notizia quando si tolgono i dazi, ma è possibile che non ci saranno grandi cambiamenti”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato lo stop della Corte suprema ai dazi imposti dal presidente Donald Trump, in un’intervista al Giornale. “L’amministrazione si aspettava questa decisione – ha aggiunto -. Non credo che ci saranno effetti particolari sulle nostre esportazioni”.

Sulla situazione in Iran: “Auspichiamo che si possa trovare un accordo, prima che gli iraniani arrivino all’arma atomica. Ovvero che ci sia un vero stop al programma nucleare non solo formale, ma sostanziale, definitivo. Il problema è l’arma atomica”.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).