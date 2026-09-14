Stellantis,Cappellano “Con Pro One Next più servizi per i clienti professionali”

HANNOVER (GERMANIA) (ITALPRESS) - "Oggi siamo presenti al salone di Hannover dove Stellantis con i suoi brand Pro One rappresenta un po' tutto il potenziale del mercato dei veicoli commerciali. Presentiamo qui tre nuovi prodotti: lo Smart Compact Van, disegnato per rispondere alle esigenze dei nostri clienti commerciali. Abbiamo presentato il Fiat Tris, un prodotto che lanceremo nei prossimi mesi qui in Europa e abbiamo presentato, ancora più importante, il nostro programma Pro One Next: un intero ecosistema di servizi progettati per rendere più facile la vita dei nostri clienti professional in Europa". Lo ha detto Emanuele Cappellano, COO of EE and European Brands - Global Head of Stellantis Pro One, in occasione dell'IAA di Hannover, la principale fiera dedicata ai veicoli commerciali. Tanti investimenti, ma è fondamentale che "l'Unione Europea riveda le regolamentazioni sui veicoli commerciali - ha poi sottolineato Cappellano -. Oggi vediamo che esiste un disallineamento tra le regole dell'Unione Europea in relazione alle emissioni di CO2 e la domanda dei nostri clienti professional che ancora non è in linea con le aspettative della regolamentazione. È importante che l'Unione Europea tenga conto di questa domanda e aggiorni la regolamentazione per garantire la competitività dell'industria dei veicoli commerciali in Europa", ha concluso. col5/mrc/azn