Pecoraro Scanio “Il Governo si fermi, no alle trivelle in mare”

NAPOLI (ITALPRESS) - "Il Governo vuole riaprire la stagione delle trivellazioni petrolifere nei mari italiani, una scelta sbagliata e anacronistica che rischia di compromettere ecosistemi unici, il turismo e l’economia sostenibile dei nostri territori". Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, Presidente della Fondazione UniVerde, già Ministro dell’Ambiente e dell’Agricoltura e promotore della Rete EcoDigital. fsc/gsl