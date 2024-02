Stellantis, Urso “Se vuole partecipazione dello Stato lo chieda”

ROMA (ITALPRESS) - "Ci hanno chiesto un impegno in Europa e lo abbiamo mantenuto, ci hanno chiesto che ci fosse un piano incentivi significativo e straordinario e l'impegno lo abbiamo mantenuto. Se il problema è fate come fa la Francia, qual è la terza richiesta? La differenza fra noi e loro, per quello che mi risulta, è che loro sono nel capitale azionario e noi no. Fateci una richiesta", ha detto il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, in merito all'intervista del Ceo di Stellantis Carlos Tavares. xb1/ads/gsl