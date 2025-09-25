Stellantis protagonista al Salone Auto Torino 2025

TORINO (ITALPRESS) – A Torino, da venerdì 26 a domenica 28 settembre, nel centro storico e con il suo fulcro in Piazza Castello, si svolgerà il Salone Auto Torino. Sarà presente Stellantis con tutti i suoi marchi (Abarth, Alfa Romeo, Citroèn, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Leapmotor, Maserati, Opel e Peugeot) e le stazioni di ricarica di Free2move Charge, che il pubblico potrà ammirare proprio nel cuore di piazza Castello.

“La partecipazione di Stellantis al Salone Auto Torino 2025 rappresenta un’occasione di grande valore per condividere con il pubblico e gli addetti ai lavori le novità dei nostri marchi. Giochiamo in casa, nella città che ha visto nascere alcune delle realtà più rappresentative del nostro Gruppo e che ancora oggi è caposaldo direzionale, creativo e produttivo. Tra le novità più significative, proprio la Fiat 500 Hybrid nella serie speciale di lancio ‘Torinò, prodotta a Mirafiori, che celebra il legame indissolubile tra FIAT e la città. Non mancheranno la nuova generazione di Jeep Compass, un modello globale disegnato a Torino e prodotto a Melfi, e la nuova DS Automobiles – N°8, sempre prodotta a Melfi: due esempi concreti di legame con il territorio che si inseriscono in una dimensione internazionale” dichiara Antonella Bruno, Managing Director Stellantis Italia.



“E di fronte al grande pubblico torinese esordisce anche il nuovo SUV C5 Aircross, la nuova ammiraglia Citroèn pensata per le famiglie, mai così confortevole, spazioso e tecnologico.

Ho citato quattro modelli, ma non dimentico le novità di ogni brand, ognuno dei quali è espressione di attenzione a ogni tipo di esigenza, per un futuro dell’automobile in cui le persone siano sempre più al centro. E poi non è solo un appuntamento espositivo, ma un momento di dialogo con clienti, cittadini e appassionati, per confermare l’idea di mobilità di Stellantis: sostenibile, connessa, inclusiva e ispirata dall’inimitabile heritage di ogni brand” conclude Antonella Bruno.

