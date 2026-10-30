ROMA (ITALPRESS) – FIAT Topolino continua “a conquistare clienti in tutto il mondo, portando il suo inconfondibile spirito italiano anche negli Stati Uniti, dove la domanda ha superato le aspettative e numerosi concessionari hanno già esaurito le prime assegnazioni del modello 2026”. Questa accoglienza, si legge in una nota, “conferma il fascino di un nuovo approccio alla mobilità elettrica: semplice, accessibile e ricco di personalità, pensato per rendere gli spostamenti quotidiani più facili e piacevoli, con lo stile italiano che da sempre contraddistingue FIAT”. Per celebrare questo nuovo capitolo del percorso internazionale di Topolino, FIAT ha scelto il Fort Lauderdale International Boat Show, uno dei principali appuntamenti della nautica mondiale, per presentare un esemplare unico di Topolino realizzato in collaborazione con Sanlorenzo, rinomato cantiere nautico italiano apprezzato in tutto il mondo per il suo approccio distintivo al design, all’artigianalità e alla personalizzazione.

Presentata a bordo di uno yacht Sanlorenzo SX100, la speciale Topolino one-off riunisce due marchi italiani accomunati dalla passione per il design, dalla cura dei dettagli e dalla capacità di interpretare in chiave contemporanea lo stile di vita italiano. Il veicolo presenta un abitacolo esclusivo ispirato al linguaggio stilistico di Sanlorenzo, che combina materiali naturali, tessuti pregiati e finiture su misura. I sedili, la plancia e il tetto apribile richiamano l’atmosfera raffinata degli yacht Sanlorenzo, mentre le cinture di sicurezza personalizzate, i dettagli in vera pelle e il pavimento in legno naturale di qualità nautica si ispirano ai caratteristici ponti in teak delle imbarcazioni del cantiere italiano. Il risultato è un’interpretazione unica di Topolino, che trasferisce elementi del design nautico italiano nel mondo della micromobilità e valorizza le possibilità espressive di un veicolo che ha fatto della semplicità e del design i propri tratti distintivi.

L’arrivo di Topolino negli Stati Uniti segna “un’altra tappa importante del suo percorso internazionale, proponendo ai clienti americani un modo diverso di vivere la mobilità quotidiana, ispirato alla Dolce Vita italiana”. L’accoglienza dei clienti americani “ha superato le aspettative, con numerosi concessionari FIAT che hanno già esaurito le prime assegnazioni. Questa forte domanda conferma il crescente interesse per un veicolo che unisce semplicità, design italiano e piacere della mobilità elettrica, dimostrando come anche i veicoli più piccoli possano offrire una nuova visione di mobilità accessibile, in cui il design è protagonista”. Sulla scia di questo successo, FIAT ha annunciato l’ampliamento della gamma Topolino 2027 per il mercato statunitense, con due nuove colorazioni, Corallo Orange e Luna Greige, una nuova strumentazione digitale a colori e la nuova Topolino Open Air, caratterizzata da un tetto apribile in tela.

Queste novità, specifiche per il mercato americano, offrono ai clienti ancora maggiori possibilità di personalizzare la propria Topolino e di vivere con più libertà gli spostamenti quotidiani.

L’entusiasmo “crescente dei clienti americani si aggiunge agli ottimi risultati ottenuti da Topolino in Europa, dove il modello si è affermato nel 2025 come il quadriciclo elettrico più venduto e ha mantenuto la leadership anche nel 2026”. Il successo è “particolarmente significativo in Italia, dove Topolino ha raggiunto una quota del 42,2% nel mercato dei quadricicli leggeri elettrici nei primi otto mesi del 2026”. A questo percorso si aggiungono prestigiosi riconoscimenti internazionali. All’inizio del mese, TIME ha inserito FIAT Topolino tra le Best Inventions of 2026, nella categoria Design, premiandone l’approccio originale alla mobilità urbana. Negli Stati Uniti, Topolino ha inoltre ricevuto da Green Car Journal il premio 2027 Neighborhood Green Car of the Year, mentre Fiat 500e è stata nominata 2027 Urban Green Car of the Year. Dall’Europa agli Stati Uniti, Topolino continua a dimostrare che le grandi idee non hanno bisogno di grandi dimensioni. Con il suo inconfondibile design italiano, la semplicità della mobilità 100% elettrica e la capacità di trasformare gli spostamenti quotidiani in momenti di libertà e piacere, Topolino incarna l’essenza stessa della missione FIAT: rendere la mobilità accessibile, intelligente e capace di emozionare, ovunque ci porti la vita.

– Foto ufficio stampa Stellantis –

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