TORINO (ITALPRESS) – Stellantis ha premiato 11 startup nella seconda edizione degli Stellantis Venture Awards. “Vogliamo creare prodotti che i nostri clienti amino e apprezzino”, ha dichiarato Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer di Stellantis. “Con gli Stellantis Venture Awards premiamo le capacità innovative e competitive delle startup che ci aiutano a fornire funzionalità utili e all’avanguardia”. Stellantis collabora con le startup in due modi: come partner, negli ultimi due anni, Stellantis ha firmato più di 110 contratti di partnership con startup; come investitore tramite il fondo di venture capital Stellantis Ventures, che ha una dotazione di 300 milioni e ad oggi conta 12 investimenti. I vincitori sono stati selezionati in base al loro impatto sull’esperienza del cliente, alla novità della tecnologia utilizzata e al potenziale di applicazione in Stellantis. I riconoscimenti degli Stellantis Venture Awards 2023, elencati secondo i tre pilastri del piano strategico Dare Forward 2030. Etica: Recicli (Brasile) per il recupero di materiali rari dalle batterie elettriche; NetZero (Francia) che trasforma i residui agricoli in biochar;

Trails Offroad (Stati Uniti) dedicato a Jeep per esplorare i percorsi fuoristrada; Vehya (Stati Uniti) che semplifica il processo di elettrificazione domestica.

Tecnologia: Tiamat (Francia) ha sviluppato una chimica avanzata per le batterie agli ioni di sodio; Electra Vehicles (Italia/Stati Uniti) che offre soluzioni software basate sull’intelligenza artificiale; Vayyar (Israele) che utilizza una piattaforma radar di imaging 4D altamente avanzata; Geoflex (Francia) che permette una localizzazione su scala globale; 6K (Stati Uniti) che favorisce una produzione avanzata e sostenibile attraverso il processo al plasma UniMelt. Valore: Shippeo (Francia) e Freight Verify (Stati Uniti) consentono a clienti e concessionari di tracciare in tempo reale la posizione del proprio veicolo durante il trasporto.

foto: ufficio stampa Stellantis

