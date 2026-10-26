ROMA (ITALPRESS) – In occasione del World Pasta Day del 25 Ottobre, BMW Group Italia ha presentato “Cambiamo Prospettiva”, il primo filmato della nuova piattaforma narrativa di SpecialMente, il programma di Corporate Citizenship di BMW Italia che da oltre tredici anni promuove progetti capaci di generare impatto sociale nei campi dell’inclusione, dell’educazione, della cultura, dello sport e della leadership responsabile. Il filmato, con strategia e creatività di M+C Saatchi Group Europe ed execution di Utopia, disponibile sul canale YouTube e sui profili social del Gruppo BMW in Italia, inaugura una serie di contenuti destinati a raccontare le storie, le persone e le organizzazioni che ogni giorno contribuiscono a trasformare l’inclusione in una realtà concreta. Il progetto nasce infatti con l’obiettivo di rendere SpecialMente sempre più riconoscibile e rilevante, valorizzando attraverso un linguaggio contemporaneo l’impegno sociale sviluppato dall’azienda insieme ai propri partner.

In questo senso, la narrazione parte sempre da gesti comuni: mangiare i tortellini, giocare a pallone, sciare, andare in motocicletta, giocare a bocce. Gesti che facciamo tutti e che ci mettono immediatamente sullo stesso piano. Gesti che naturalmente includono e non creano barriere. L’inclusione, infatti, non è far entrare le persone nel sistema. E’ cambiare il sistema perchè funzioni per tutti. In questo senso, SpecialMente propone un cambio di prospettiva. Perchè non è solo un progetto, ma una visione del futuro. Perchè chi ha dovuto reinventare ogni giorno la propria vita è più allenato al cambiamento. Più capace di adattarsi. Più pronto a costruire il futuro.

“Sin dall’inizio – ha dichiarato Sergio Solero, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia – SpecialMente è nato per spostare lo sguardo, per cambiare prospettiva. Non per dare lezioni, ma per costruire insieme una società diversa, fondata sui bisogni di tutti, non adattata. Perchè davanti a ogni ostacolo abbiamo due scelte: fermarci oppure osare”.

“E noi – ha proseguito Solero – guidati da Alex Zanardi, che è sempre stato l’ispiratore del nostro approccio, scegliamo di osare, trasformando le barriere in nuovi orizzonti. La lezione del talento residuo di Alex, in fondo, è tutta qui: non rimpiangere ciò che si è perso o che manca, ma pensare a cosa si può fare con quello che abbiamo. E guardare ad ogni essere umano in quanto tale”. Protagonista del primo episodio di questo nuovo percorso è Il Tortellante, il laboratorio terapeutico e formativo di Modena che offre a ragazzi e ragazze opportunità di crescita, autonomia e inserimento sociale attraverso l’antica arte della pasta fatta a mano. Una realtà che rappresenta in modo esemplare il concetto di inclusione promosso da SpecialMente: mettere al centro talenti, competenze e possibilità, superando stereotipi e barriere culturali. A guidare il racconto è Pierfrancesco Favino, Brand Voice di BMW Italia e da tempo vicino alle iniziative di SpecialMente. Nel film, Favino entra nel laboratorio del Tortellante con l’atteggiamento di chi desidera imparare e lasciarsi sorprendere. Attraverso la metafora della preparazione del tortellino, accompagna il pubblico in una riflessione sul significato più autentico dell’inclusione: non adattare le persone a un sistema esistente, ma contribuire a costruire un sistema capace di funzionare per tutti.

La narrazione si sviluppa attraverso gesti semplici, competenze quotidiane e relazioni autentiche, fino al ribaltamento finale che dà forma al concept creativo “Cambiamo Prospettiva”, destinato a diventare il filo conduttore della futura comunicazione di SpecialMente. Il messaggio è chiaro: l’inclusione non è assistenza, ma capacità di generare valore, autonomia e nuove opportunità per l’intera comunità.

A chiudere il racconto, con un breve cameo, è Massimo Bottura, sostenitore storico del Tortellante e punto di riferimento internazionale per una cucina capace di generare valore: il cibo è un gesto d’amore per Bottura. La sua presenza rafforza il legame tra il progetto e il territorio modenese, contribuendo ad amplificarne la visibilità e il messaggio culturale. Roberto Olivi, Direttore Comunicazione e Relazioni Istituzionali di BMW Italia, ha dichiarato: “Con questo film inauguriamo una nuova fase di SpecialMente. Vogliamo raccontare storie capaci di cambiare il punto di vista delle persone e mostrare come l’inclusione possa diventare una forza concreta di trasformazione sociale. Il Tortellante rappresenta perfettamente questa visione: un progetto che mette al centro competenze, autonomia e partecipazione, contribuendo ogni giorno a costruire una società più aperta e accessibile”. “Il film dedicato al Tortellante – ha dichiarato Olivi – è il primo capitolo di una più ampia serie editoriale che vedrà SpecialMente raccontare altre iniziative sostenute dal programma, con l’obiettivo di rendere sempre più visibile il contributo che imprese, associazioni e comunità possono offrire nella costruzione di una società inclusiva”.

– Foto ufficio stampa BMW Group Italia –

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