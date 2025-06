Stellantis, Filosa visita stabilimento Maserati “Orgogliosi del marchio”

MODENA (ITALPRESS) – “Siamo orgogliosi di poter gestire un marchio così prestigioso come Maserati. Durante la mia visita a Modena, ho potuto ancora una volta toccare con mano la competenza, la passione e l’impegno delle nostre persone. Maserati è un marchio iconico del lusso, un vero e proprio simbolo dell’artigianalità italiana. Sono certo di poter contare su un team altamente specializzato e motivato, con tutte le qualità necessarie per affrontare con successo le sfide del segmento luxury”.

Così il nuovo Ceo di Stellantis, Antonio Filosa, che dopo aver visitato numerosi siti dell’azienda in diversi Paesi, oggi ha fatto tappa a Modena, sede storica di Maserati, accompagnato da Jean-Philippe Imparato, Chief Operating Officer, Enlarged Europe, and Head of European Brands, e Santo Ficili, COO Maserati e CEO Alfa Romeo. Durante la visita alla sede di viale Ciro Menotti si sono svolti incontri con il team di leadership di Maserati, ma Filosa ha incontrato anche una rappresentanza delle persone che ogni giorno lavorano per il marchio del Tridente.

