Nel mese di luglio 123.184 immatricolazioni, aumento del 3,90% rispetto al 2025

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha comunicato nei giorni scorsi che a luglio 2026 sono state immatricolate 123.184 autovetture a fronte delle 118.561 iscrizioni registrate nello stesso mese dell’anno precedente, pari ad un aumento del 3,90%. I trasferimenti di proprietà sono stati 519.064 a fronte di 510.989 passaggi registrati a luglio 2025, con un aumento del 1,58%. Il volume globale delle vendite mensili, pari a 642.248, ha interessato per il 19,18% vetture nuove e per l’80,82% vetture usate.

Le immatricolazioni rappresentano le risultanze dell’Archivio Nazionale dei Veicoli al 31.07.2026, mentre i dati relativi ai trasferimenti di proprietà si riferiscono alle certificazioni rilasciate dagli Uffici della Motorizzazione nel mese di luglio 2026.

– foto IPA Agency –

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