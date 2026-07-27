ROMA (ITALPRESS) – Mercedes-Maybach GLS si evolve nel design, nel comfort, nell’esperienza digitale e nella dinamica di guida.

Dopo il debutto nel 2019, la nuova versione presenta uno stile che cattura l’attenzione: la nuova griglia del radiatore specifica con profilo illuminato e, per la prima volta, la scritta Maybach illuminata all’interno della cornice, esprime sicurezza e importanza. Progettata alla perfezione, fino all’ultimo dettaglio: ogni cerchio fucinato da 23 pollici ospita una stella Mercedes-Benz centrale, progettata per rimanere sempre perfettamente verticale. Un meccanismo di precisione con cuscinetto a sfera consente alla stella di autolivellarsi sfruttando la gravità, mantenendo l’allineamento verticale durante la rotazione del cerchio. Un nuovo motore V8 biturbo elettrificato offre un’esperienza di guida più potente, insieme a efficienza e benessere. Un sistema sterzante rivisto, con rapporto più diretto, porta precisione, agilità e reattività a un nuovo livello in ogni viaggio. Comfort di marcia e massima agilità: basato sulle nuove sospensioni pneumatiche Airmatic di serie, E-Active body control analizza e si adatta a ogni situazione di guida 1.000 volte al secondo, compensando con precisione rollio, beccheggio e movimenti verticali della carrozzeria. In modalità Curve, la GLS inclina la carrozzeria verso l’interno della curva fino a tre gradi, riducendo le forze laterali percepite dagli occupanti. Il risultato è un’esperienza di guida straordinariamente fluida. Le pedane elettriche emergono non appena viene aperta una porta, estendendosi completamente in meno di un secondo. Di notte, una striscia led illumina il gradino mentre un emblema Maybach viene proiettato a terra. Nuova verniciatura bicolore specifica Maybach: dark petrol non-metallic/verde silver metallic entra nella palette esterni bicolore esclusiva per una dichiarazione di stile elegante e contemporanea. Una nuova dimensione dell’esperienza digitale intuitiva grazie alll’ultima generazione di Mbux con grafica specifica Maybach, Zero Layer evoluto e Mbux Virtual Assistant powered by generative AI. I sedili anteriori offrono un nuovo massaggio a vibrazione nei cuscini di seduta. Al posteriore, gli Executive Seats introducono un’ulteriore particolarità: una nuova funzione massaggio che, per la prima volta sulla GLS, si estende ai polpacci. La nuova pelle Maybach Exclusive Nappa in beech brown/macchiato beige e due nuovi elementi decorativi arricchiscono ulteriormente l’abitacolo: legno di noce brown open-pore V-groove e un esclusivo tessuto misto silver/black diamond-pattern high-gloss. Infine, con il sistema Mb.Drive Assist pro il guidatore può a muoversi nelle strade cittadine con un’assistenza avanzata SAE-Level 21, trasformando la complessità del traffico urbano intenso in un’esperienza fluida.

L’introduzione sul mercato inizierà in Cina, seguita dagli Stati Uniti.

(ITALPRESS).

-Foto: ufficio stampa Mercedes-Benz-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]