Stefano Aggravi eletto Presidente del Consiglio regionale della Valle d’Aosta

AOSTA (ITALPRESS) – Il Consigliere Stefano Aggravi è stato eletto Presidente del Consiglio regionale della Valle d’Aosta per la XVII legislatura. L’elezione è avvenuta alla prima votazione, con 22 voti a favore e 13 schede bianche.

Laureato in Economia e legislazione d’impresa all’Università di Pavia, Stefano Aggravi consegue un master in Auditing e risk management all’Università di Pisa, un master executive in Affari strategici alla Luiss School of Government e un master in Intelligence economica all’Istituto Alti studi strategici e politici di Milano. È economista e manager con oltre 15 anni di esperienza tra istituzioni pubbliche, consulenza e management. Nel 2018 è eletto per la prima volta in Consiglio con la Lega Vallée d’Aoste e ricopre il ruolo di Assessore alle finanze, attività produttive e politiche del lavoro fino a dicembre 2018.

Rieletto con la Lega VdA nel 2020, nel 2023 costituisce il gruppo Rassemblement Valdôtain. Alle elezioni del 2025 è eletto con 1.033 preferenze nella lista degli Autonomisti di Centro, in rappresentanza di Rassemblement Valdotain.

L’Assemblea regionale, nella seduta del novembre 2025, ha eletto i componenti dell’Ufficio di Presidenza, l’organo che affianca il Presidente del Consiglio nell’esercizio dell’autonomia funzionale e contabile dell’Assemblea regionale. Sono risultati eletti Vicepresidenti i Consiglieri Loredana Petey (Union Valdôtaine) a nome della maggioranza con 21 voti, e Massimo Lattanzi (Fratelli d’Italia – Giorgia Meloni) a nome dell’opposizione con 8 voti; 5 le schede bianche e 1 voto è andato al Consigliere Marco Carrel. Come Consiglieri Segretari sono stati eletti Laurent Viérin (UV) a nome della maggioranza con 21 voti, e Corrado Bellora (Lega Vallée d’Aoste) a nome della minoranza con 8 voti; 6 le schede bianche. I lavori sono ora sospesi per una Conferenza dei Capigruppo.

