ROMA (ITALPRESS) – “Le belle gambe 1” (tecnica mista su carta lavorata a mano cm 60X80, ndr) è il titolo dell’opera della pittrice Stefania Fois scelta dalla Biennale di Barcellona per l’esposizione “International art exhibition” al Museo Europeo d’Arte Moderna che si è tenuta dal 25 al 27 ottobre. Una mostra collettiva promossa dalla Fondazione Effetto Arte e a cura del critico e storico dell’Arte Sandro Serradifalco e con la consulenza scientifica della professoressa Leonarda Zappulla.

“Per questa esposizione prestigiosa ho voluto riproporre una versione rivisitata con una tecnica più leggera di un’opera realizzata negli anni ottanta – spiega Stefania Fois – rappresenta un momento intimo di una donna. E’ seduta e completamente rilassata, a suo agio, assorta nei suoi pensieri e circondata da bellezza. Il fenicottero è nell’immaginario un simbolo di libertà ed un richiamo alla mia terra, la Sardegna. E’ l’idea di una donna padrona di sè stessa”.

Un quadro particolare per la Fois che nelle sue opere rappresenta tipicamente paesaggi interiori. Le sue esposizioni donano momenti di incredibile serenità. Le tele ad olio, gli acquerelli e le tecniche miste disegnano scenari anche deserti, ma timidamente vivi. Sono visioni con una concentrazione di colori che allontanano metaforicamente lo spettatore dal caos, lasciandolo attingere alla fonte di un non luogo o di una collocazione armoniosa. L’intento è quello di raccontare la nell’esistenza, un processo rigenerativo che l’arte dona al pubblico. Stefania Fois sta lavorando alla preparazione del suo nuovo catalogo, “FOISs Artist”.

foto: ufficio stampa Stefania Fois

(ITALPRESS).