VENEZIA (ITALPRESS) – “Le dichiarazioni emerse nel corso dell’udienza del processo Isola Scaligera 2, relative ad un presunto progetto di attentato ai danni della pubblico ministero Maria Beatrice Zanotti, suscitano profonda preoccupazione. Alla dottoressa Zanotti desidero esprimere, a nome mio e della Regione del Veneto, la più sincera vicinanza e la gratitudine per il lavoro che svolge con professionalità, coraggio e alto senso dello Stato”. Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, interviene dopo quanto emerso nel corso dell’udienza del processo in corso davanti al Tribunale di Verona.

“La magistratura e le forze dell’ordine rappresentano un presidio fondamentale nella difesa della legalità e nel contrasto a ogni forma di criminalità organizzata – prosegue Stefani -. A chi opera quotidianamente, spesso in contesti difficili e con grande spirito di servizio, deve arrivare il pieno sostegno delle istituzioni”. “Il Veneto continuerà a fare la propria parte, collaborando con la magistratura, le forze dell’ordine e tutti gli organi dello Stato competenti nella lotta alle mafie e a ogni forma di criminalità organizzata. Difendere chi è impegnato in prima linea per affermare la legalità significa difendere la sicurezza, la libertà e i valori su cui si fondano le nostre comunità”, conclude il Presidente.

– foto di repertorio ufficio stampa Regione Veneto –

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