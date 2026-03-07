Stefani “Senza le donne il Veneto non sarebbe la terra che conosciamo”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Senza il coraggio, l’intelletto e la tenacia delle donne, il Veneto non sarebbe la terra che conosciamo”. Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, rivolge il suo messaggio a tutte le cittadine venete in occasione della Giornata Internazionale della Donna. “Dalle pioniere di ieri alle giovani che oggi studiano nelle nostre scuole e università per costruire il loro domani – ha dichiarato Stefani -: siete voi la vera infrastruttura del Veneto. Penso alle nostre nonne, memoria e radice delle comunità; alle mamme, capaci ogni giorno di tenere insieme famiglia e lavoro; alle volontarie che sostengono con discrezione il tessuto sociale. Penso alle professioniste e alle lavoratrici impegnate nei laboratori, negli ospedali, nelle scuole, nelle fabbriche e nei campi, negli uffici pubblici e nelle forze dell’ordine; alle imprenditrici, alle artigiane, alle partite IVA che rendono competitivo il nostro sistema produttivo; alle atlete, alle protagoniste della cultura, alle donne della ricerca e dell’innovazione”. “È il genio femminile la forza capace di trasformare un problema in una soluzione, una fragilità in dono e punto di forza – conclude il Presidente -. A tutte voi va il mio augurio e il mio grazie più profondo. Siete la spina dorsale della nostra comunità”.

