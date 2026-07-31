Stefani “Ospedale Borgo Trento un’eccellenza per i trapianti, grazie Verona”

VENEZIA (ITALPRESS) – “Grazie Verona. La sanità veneta è orgogliosa di annoverare tra le sue grandi eccellenze il sistema trapiantistico dell’Ospedale Borgo Trento. Professionalità, organizzazione, dedizione di tutto il personale, un capillare lavoro di procurement, la generosità dei donatori e del volontariato ne hanno fatto un esempio di efficienza nazionale. Esprimo a tutti i miei complimenti, con gratitudine, perché con 215 trapianti nel solo primo semestre 2026, altrettante vite sono state salvate o sono tornate a sorridere”. Lo dice il presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, in relazione ai dati diffusi dall’Azienda Ospedaliera Universitaria scaligera sui primi sei mesi di attività trapiantistica.

“Aldilà dell’aumento di interventi rispetto all’anno precedente – aggiunge Stefani – colpisce la straordinaria capacità organizzativa, con un totale di 73 trapianti di rene, 28 di fegato e 16 di cuore, di cui ben dieci eseguiti in una sola settimana a luglio, senza mai interferire con l’attività ordinaria dell’area chirurgica, già di per sé importante e delicata. Ciò significa saper coniugare l’altissima specialità come i trapianti con l’attività chirurgica di tutti i giorni, senza creare disagi o ritardi per gli altri pazienti. Non è cosa da poco”. “Auguro al Centro Trapianti di Verona di proseguire su questa strada di successo e ancora una volta ringrazio tutti i sanitari protagonisti, che sono un vero e proprio orgoglio per la sanità non solo veneta, ma nazionale”.

– Foto Regione Veneto –

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